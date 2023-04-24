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Мишустин заявил, что три региона получат 800 млн рублей на обновление сельхозпредприятий

Российский кабмин выделит регионам 800 млн руб. на обновление мощностей на сельскохозяйственных предприятиях. Об этом написало агентство РИА Новости со ссылкой на сообщение председателя правительства Михаила Мишустина.

«Правительство направит более 800 млн руб. российским субъектам, где ведется обновление мощностей на сельскохозяйственных предприятиях», — сказал он.

По словам премьер-министра, сельскохозяйственная отрасль показывает хорошие результаты, в том числе за счет запуска новых инвестиционных объектов.

Деньги получат Приморский край, Воронежская и Сахалинская области. В Приморском крае построя высокотехнологичное производство по глубокой переработке зерна, в Воронежской области модернизируют завод по выпуску сухих молочных продуктов, на Сахалине средства направят на компенсацию части затрат на создание цеха по производству рыбной муки и рыбьего жира.

На прошлой неделе пресс-служба российского кабмина сообщила, что правительство дополнительно направит более 60,5 млрд руб. на строительство и капитальный ремонт медицинских, образовательных и культурных учреждений, а также объектов транспортной инфраструктуры.

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