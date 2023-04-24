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Польша нашла способ обойти запрет Евросоюза доплачивать производителям зерна

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Кирилл Брага/РИА Новости

Министр сельского хозяйства и развития села Польши Роберт Телюс заявил в интервью Super Express, что Варшава нашла способ обойти запрет Европейского союза доплачивать производителям зерна.

Ранее Телюс сообщил, что до нового урожая из Польши необходимо вывезти в другие страны около четырех тысяч тонн пшеницы, однако фермеры не торопятся продавать свое зерно из-за ее низкой стоимости. К падению цен привел массовый ввоз зерна с Украины.

Польское правительство решило стимулировать фермеров на продажу зерна, выплатив им 1400 злотых (около $333) за каждую проданную тонну.

По словам Телюса, доплата будет до гектара, поскольку механизмы ЕС не позволяют доплачивать до тонны. То есть, доплата продавцам зерна составит 2200 злотых от гектара посевов, что приблизительно эквивалентно 1400 злотым к тонне.

Также в интервью Super Express Телюс заявил, что Польша рассчитывает распределять по всему Европейскому союзу поступающие беспошлинно продукты питания с Украины.

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