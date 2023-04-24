FT: США попросили Южную Корею не продавать чипы Китаю при введении санкций против Micron

В США попросили Южную Корею отказаться от продажи чипов в Китае в случае, если Пекин запретит деятельность американской компании Micron. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.

«Белый дом попросил Южную Корею призвать своих производителей чипов не заполнять пробелы на рынке Китая, если Пекин запретит компании Micron продавать там чипы», — отмечается в сообщении.

По данным СМИ, соответствующую просьбу США направили на фоне визита президента Южной Кореи в Соединенные Штаты 24 апреля.

Ранее сообщалось, то рост рынка акций китайских компаний по производству микросхем находится под угрозой из-за обострившихся отношений с США, которые могут задушить рост сектора. При этом индикатор FactSet, отслеживающий национальные компании, связанные с микросхемами, в пятницу упал более чем на 5%, сократив годовой рост до 15%. При этом данный сектор оказался под угрозой из-за того, что отношения между Китаем и США осложнились.

Эксперты рынка посчитали, что китайским производителям микросхем придется создавать собственную экосистему, вкладываясь в развитие сектора. Кроме того, китайские власти начали поощрять местных производителей, которые вкладываются в увеличение своих мощностей по производству микросхем.