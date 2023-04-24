В Польше заявили о планах распределить по всему ЕС украинское продовольствие

Польша рассчитывает распределять по всему Европейскому союзу поступающие беспошлинно продукты питания с Украины. Об этом заявил министр сельского хозяйства и развития села Польши Роберт Телюс в интервью изданию Super Express.

По его словам, решение ЕС освободить от пошлин украинские продукты привело к проблемам, зерно «затопило» Польшу.

Телюс заявил, что ничего бы не изменилось, если бы не были пущены в ход инициативы Варшавы и ее вмешательство. В частности, речь идет о коалиции министров сельского хозяйства Болгарии, Польши, Румынии, Словакии и Венгрии.

«Мы ведем переговоры с ЕС о создании таких инструментов, чтобы продукты, которые проходят через Польшу, распределялись по всей Европе», — сказал министр.

При этом Телюс добавил, что не поддерживает восстановление ввозных пошлин для продовольствия с Украины, считая, что сегодня этой стране требуется помощь. По его словам, необходимо сделать так, чтобы украинское продовольствие проходило через Польшу, но не оставалось в этой стране.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия «неофициально» заявила о готовности расширить список запрещенной к импорту украинской сельхозпродукции.