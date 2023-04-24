Глава Хабаровского края поручил проработать вопрос строительства круизных судов

В Хабаровском крае начнут строить круизные суда для развития туристических направлений по реке Амур. Поручение о проработке вопроса строительства таких кораблей дал глава региона Михаил Дегтярев.

«Поручил Минтрансу совместно с Минтуризма вплотную заняться вопросом строительства круизных судов на местных верфях. Это серьезно активизирует внутренние турпотоки в северные районы края», — сказал Дегтярев в своем Telegram-канале.

Предполагается появление судов вместимостью от 150 до 200 пассажиров. В регионе таким строительством занимаются Амурский и Хабаровский судостроительные заводы.

По территории края протекает одна из крупнейших рек в России — Амур. Власти считают круизы по этой реке одним из перспективных направлений развития туризма в регионе. В том числе в крае за счет денег инвесторов создали центр яхтенного и круизного туризма на базе городского яхт-клуба на набережной в Хабаровске.

На прошлой неделе заместитель премьер-министра России Дмитрий Чернышенко рассказал, что российское правительство в этом и следующем году направит регионам до 8 млрд руб. на создание модульных отелей.