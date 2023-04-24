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РБК: Минфин и Центробанк направили в кабмин РФ проект программы долгосрочных накоплений

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Depositphotos

Минфин и Центробанк России направили в правительство законопроект о программе долгосрочных сбережений. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

Цель проекта заключается в создании финансовой «подушки безопасности» в случае наступления особых жизненных ситуаций. Отмечается, что сбережения будут формироваться самим гражданином добровольно за счет взносов, а также средств ранее созданных пенсионных накоплений. Кроме того, направлять взносы может и работодатель.

В представленном законопроекте власти предлагают ввести дополнительные стимулы: налоговый вычет до 52 тыс. руб. ежегодно при уплате взносов до 400 тыс. рублей, и софинансирование отчислений со стороны государства.

Принять участие в программе можно с 18 лет. Внесенные средства граждан будут застрахованы на сумму 2,8 млн руб.

Вложенные личные средства до наступления основания для выплаты можно забрать в любое время в размере, прописанном в договоре. Однако средства накопительной пенсии, а также деньги от государства и инвестдоход забрать не получится.

Ранее сообщалось, что участниками программы долгосрочных сбережений могут стать до 15 млн человек к 2030 году.

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