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Bloomberg: «золотая неделя» в Китае может сдержать падение цен на нефть

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Ng Han Guan/AP

Количество запросов на поиск авиабилетов за границу на «золотую неделю» — выходные по случаю Дня труда — достигли уже 120% от уровня 2019 года, авиаперевозки в Китае могут сдержать падение цен на нефть. Об этом сообщает Bloomberg.

В публикации отмечается, что потребление авиационного керосина в КНР расценивается как единственный крупнейший драйвер роста мирового спроса на нефть в 2023 году. Уточняется, что внутренний спрос на топливо в материковом Китае почти полностью восстановился.

Агентство подчеркивает, что китайские граждане в этом году будут отдыхать пять дней — с 29 апреля по 3 мая, а уже 18 апреля был зафиксирован рост бронирований авиабилетов.

Ранее стало известно, что китайские государственные и частные нефтяные гиганты резко нарастили импорт российской нефти.

В марте 2023 года общий объем импорта российской нефти Китаем вырос до рекордных показателей в 9,61 млн тонн, что равно около 2,26 млн баррелей в сутки.

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