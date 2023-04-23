Замминистра финансов США Нельсон обсудил в ЕС борьбу с обходом санкций против России

Заместитель министра финансов США Брайен Нельсон, который курирует борьбу с терроризмом и финансовую разведку, обсудил с союзниками и партнерами Вашингтона в Европе меры по противодействию обходу санкций против России. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на американский Минфин.

Этот чиновник с 16 по 22 апреля совершил визиты в Австрию, Германию, Италию и Швейцарию. По информации министерства, в указанных странах он провел встречи с «представителями правительств, финансовых учреждений, гражданского общества и предпринимательских ассоциаций», чтобы обсудить «противодействие обходу антироссийских санкций и ограничение возможностей России получать средства» для проведения специальной военной операции на Украине.

Как утверждает Минфин, в ходе встреч Нельсон рассказал их участникам о ряде «наиболее важных материалов», запасы которых РФ якобы стремится пополнить. Он также заявил им «о новых методах обхода санкций и других тревожных сигналах, указывающих на принимаемые Россией меры» по покупке продукции в обход рестрикций и экспортного контроля.

Кроме того, замминистра встретился с представителями европейских банков, чтобы обсудить вопросы соблюдения ограничительных мер в отношении России и обмена информацией.

Ранее глава рабочей группы Минюста США по исполнению санкций против России Эндрю Адамс сообщил, что министерство ищет новые способы борьбы с обходом санкций против России и планирует сосредоточить внимание на посредниках.