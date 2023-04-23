ЦБ Зимбабве запланировал запуск цифровой валюты, которая будет обеспечена золотом

Зимбабвийский резервный банк (Reserve Bank of Zimbabwe) собироается ввести в стране новую цифровую валюту, которая будет обеспечена золотом. Об этом газете The Sunday Mail заявил глава кредитной организации Джон Мангудья.

В публикации указали, что ввод цифровой валюты — один из видов интервенций, которые предпринимает центральный банк страны для стабилизации национальной валюты.

По данным издания, новая цифровая валюта будет, в первую очередь, пользоваться спросом у мелких банковских вкладчиков. Они смогут перевести туда свои средства, тем самым компенсировав воздействие ценовых рисков в виде ослабления курса зимбабвийского доллара.

19 апреля Банк России пояснил на своем сайте, что цифровой рубль не заменит наличные деньги, которые останутся в обороте.Также в финансовой структуре пояснили, что цифровой рубль не будет иметь срока годности, а список товаров, которые можно с его помощью оплатить, не ограничен. Кроме того, в ЦБ отметили, что не будет отдельного курса по отношению к иностранным валютам.

До этого глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что в Госдуме подтвердили планы по созданию стейблкоина (общее название криптовалют), обеспеченного золотом и предназначенного для международных расчетов, в том числе с Ираном.