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Киев рассматривает возможность повышения тарифов на электроэнергию в два раза

Тарифы на электроэнергию для жителей Украины могут вырасти почти вдвое. Об этом заявил глава Нацкомиссии по госрегулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг Константин Ущаповский.

По его словам, подорожание электричества связано с затратами на восстановление поврежденной энергетической инфраструктуры страны. В настоящее время жители Украины, потребляющие менее 250 кВт/ч, платят 1,44 гривны в месяц. Если потребление выше, стоимость возрастает до 1,68 гривны в месяц.

«Рассматривается несколько вариантов установления новых тарифов на электроэнергию. Среди вариантов есть: 2,40 гривны и 2,80 гривны за 1 кВт⋅ч», — цитирует Ущаповского ФАН.

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