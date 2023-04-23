Bloomberg: США ударили по «теневому» флоту России, используя индийскую компанию Gatik

Клуб страховщиков из США отказался оказывать услуги индийской компании Gatik Ship Management, которая стала самым крупным перевозчиком нефти из России. Тем самым российскому «теневому» флоту был нанесен серьезный удар. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

В публикации отметили, что компания Gatik Ship Management ранее была неизвестной и не занимала какой-либо весомой доли в области перевозки топлива. Однако в 2022 году она собрала флот из 48 танкеров, благодаря которому можно перевозить свыше 30 млн баррелей нефти. При этом известно, что все корабли компании заходили в порты России и вывозили оттуда нефть и нефтепродукты.

По данным агентства, американская сторона посчитала действия индийской компании нарушением антироссийских санкций, в частности потолка цен. Поэтому страховые услуги Gatik больше не предоставлялись. Речь идет о страховке «защита и возмещение», которая касается покрытия рисков при возможном разлитии нефти. Кроме того, без этой страховки танкеры не смогут войти в некоторые порты и проливы.

В начале февраля агентство Bloomberg со ссылкой на статистические данные аналитиков компании Trafigura сообщило, что «теневой» флот России, перевозящий нефть из этой страны в различные регионы мира, после вступления в силу эмбарго Евросоюза (ЕС) на импорт сырья из РФ вырос до рекордной отметки — примерно до 600 танкеров. Ни Иран, ни Венесуэла, против которых также действуют международные санкции, не могут соперничать с Москвой по этому показателю.