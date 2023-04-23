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Morgan Stanley: крах SVB и других банков не приведет к полномасштабной рецессии в США

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Pexels

Крах крупного инвестиционного банка Silicon Valley Bank (SVB) не приведет к полномасштабной рецессии в США в обозримой перспективе. Рост объемов кредитования замедлился на американском рынке еще до потрясений в местном банковском секторе, приводит слова ведущего экономиста финансового конгломерата Morgan Stanley Сета Карпентера агентство Bloomberg.

По его словам, в США к настоящему времени сложились относительно надежные условия для избежания рецессии, которая повлечет за собой массовые увольнения сотрудников крупных компаний и кредитный кризис ввиду снижения доходов и расходов населения и предприятий. Так, местный рынок труда по-прежнему отличается низким уровнем безработицы, а сокращение объемов банковского кредитования остается на приемлемом уровне.

«Хотя условия финансирования для банков явно ужесточились, а банки сокращают объемы кредитования — особенно с учетом того, что произошло после всех банковских потрясений, — мы должны помнить, что ситуация уже замедлилась. Рост кредитования уже замедлялся до того, как мы получили эти новые сенсационные заголовки о потрясениях в банковском секторе. Мы не думаем, что какой-либо откат банков и их готовность предоставлять кредиты приведут нас к рецессии», — заключил Карпентер.

23 апреля газета Financial Times со ссылкой на заявление члена Демократической партии Джоша Готхаймера сообщила, что не менее девяти членов конгресса США продали акции банков до и во время рыночных потрясений в марте на фоне краха крупного инвестиционного банка Silicon Valley Bank (SVB) и финансовых проблем других кредитных организаций. Речь идет о продажах ценных бумаг SVB, финкорпорации Charles Schwab и флоридского банка Seacoast Banking.

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