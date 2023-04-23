Правительство России одобрило финансирование важных инфраструктурных объектов

Правительство России одобрило проект обеспечения финансирования строительства, реконструкции и капитального ремонта важных инфраструктурных объектов. Речь идет о медицинских, культурных и образовательных учреждениях и дорогах, сообщается на сайте правительства.

«Решение правительства: принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу», — говорится в сообщении.

23 апреля глава кабмина Михаил Мишустин утвердил перечень поручений по итогам ежегодного отчета правительства в Госдуме. В перечень поручений вошли вопросы социальной поддержки граждан, развития транспортной доступности и подготовки наиболее востребованных специалистов.

Вице-премьер в том числе поручил министерствам до 17 мая подготовить предложения по наделению органов местного самоуправления правом разрабатывать меры социальной поддержки для семей военных, участвующих в спецоперации, а также увеличить число бюджетных мест по инженерным и медицинским специальностям.