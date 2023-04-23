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AP: власти ФРГ увеличат оплату труда более 2,5 млн госслужащих на фоне высокой инфляции

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Markus Schreiber/AP

Власти Германии решили удовлетворить требования местных профсоюзов по поводу увеличения оплаты труда на фоне относительно высокого уровня инфляции в стране. По итогам переговоров должны увеличиться зарплаты более 2,5 млн государственных служащих, сообщает Associated Press (AP).

Соглашение о повышении заработных плат госслужащим рассчитано до конца 2024 года. Уровень оплаты труда будет повышаться на ежемесячной основе на несколько сотен евро. При этом изначально профсоюз Verdi добивался повышения на 10,5%, однако пошел на компромисс. В марте годовая инфляция в ФРГ достигла 7,4%, уточняется в статье.

«Соглашение предусматривает не облагаемые налогом единовременные выплаты в размере 3000 евро (3300 долларов США) на одного работника, причем первые 1240 евро поступят в июне, а ежемесячные выплаты в размере 220 евро последуют до февраля. В марте обычная ежемесячная заработная плата для всех будет увеличена на 200 евро, за чем последует повышение заработной платы на 5,5% — при гарантированном минимальном повышении на 340 евро в месяц», — говорится в материале.

16 апреля директор европейского департамента Международного валютного фонда (МВФ) Альфред Каммер заявил, что европейские страны ждет медленный экономический рост и неизменно высокая инфляция в ближайшей перспективе. При этом в большинстве развивающихся государств региона увеличение потребительских цен будет исчисляться «двузначными цифрами».

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