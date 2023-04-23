AP: власти ФРГ увеличат оплату труда более 2,5 млн госслужащих на фоне высокой инфляции

Власти Германии решили удовлетворить требования местных профсоюзов по поводу увеличения оплаты труда на фоне относительно высокого уровня инфляции в стране. По итогам переговоров должны увеличиться зарплаты более 2,5 млн государственных служащих, сообщает Associated Press (AP).

Соглашение о повышении заработных плат госслужащим рассчитано до конца 2024 года. Уровень оплаты труда будет повышаться на ежемесячной основе на несколько сотен евро. При этом изначально профсоюз Verdi добивался повышения на 10,5%, однако пошел на компромисс. В марте годовая инфляция в ФРГ достигла 7,4%, уточняется в статье.

«Соглашение предусматривает не облагаемые налогом единовременные выплаты в размере 3000 евро (3300 долларов США) на одного работника, причем первые 1240 евро поступят в июне, а ежемесячные выплаты в размере 220 евро последуют до февраля. В марте обычная ежемесячная заработная плата для всех будет увеличена на 200 евро, за чем последует повышение заработной платы на 5,5% — при гарантированном минимальном повышении на 340 евро в месяц», — говорится в материале.

16 апреля директор европейского департамента Международного валютного фонда (МВФ) Альфред Каммер заявил, что европейские страны ждет медленный экономический рост и неизменно высокая инфляция в ближайшей перспективе. При этом в большинстве развивающихся государств региона увеличение потребительских цен будет исчисляться «двузначными цифрами».