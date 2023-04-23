Аналитик Сергиенко: попавшим под санкции секторам экономики РФ хватит оборудования на 2-3 года

Попавшие под международные санкции российские предприятия, которые работают в подсанкционных секторах экономики РФ, столкнутся с нехваткой технического оборудования через 2-3 года. Слова руководителя консалтинговой компании «Яков и Партнеры» (партнеры бывшего российского подразделения McKinsey) Якова Сергиенко приводит РИА Новости.

На этом фоне компании, попавшие под ограничения еще до 2022 года, в настоящее время находятся в лучшем положении. Данные фирмы успели скопить определенные запасы оборудования, однако их долговечность находится под вопросом, уточнил он.

«Компании, которые уже были под санкциями до 2022 года, но не столь обширными, накопили определенный запас прочности. Но этот запас поддержит их еще два-три года, и, если они не найдут альтернатив или не разовьют собственные производства, им данная ситуация может создать неудобства. Это, например, наша нефтесервисная индустрия», — заявил Сергиенко.

К числу наиболее уязвимых секторов российской экономики он отнес те отрасли, которые были заточены под импорт от зарубежных поставщиков. В список входит автомобилестроение и другие. В дальнейшем же под угрозой могут оказаться представители фармацевтики и сельского хозяйства, если против данных отраслей введут международные санкции, заключил аналитик.

10 апреля агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центробанка (ЦБ) сообщило, что процесс импортозамещения на российском банковском рынке сталкивается с определенными сложностями. Альтернатив зарубежному образованию в настоящее время не хватает. Местные предприятия могут предложить ограниченный ассортимент для замены импортной техники.