Министры сельского хозяйства G7 заявили, что поддерживают продление зерновой сделки

Страны «большой семерки» (G7) приняли совместное заявление по итогам состоявшихся 22–23 апреля в японском городе Миядзаки переговоров министров по вопросам сельского хозяйства объединения, в нем они поддержали продление срока действия и расширение зерновой сделки. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы осознаем важность «черноморской зерновой инициативы», осуществленной при посредничестве Турции. В этой связи мы выражаем нашу решительную поддержку ее продления, полного исполнения и расширения», — говорится в документе.

В совместном заявлении министров также говорится, что страны G7 готовы оказать поддержку Украине в области восстановления объектов сельскохозяйственной инфраструктуры страны, в том числе ирригационные сооружения, предприятия пищевой промышленности и складские объекты. Кроме этого, они готовы поддержать украинских фермеров.

20 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил на пресс-конференции по итогам визита в Кубу, что Москва не понимает, каким образом в ООН стараются содействовать выполнению российской части зерновой сделки.