Мексика продала Таджикистану президентский Boeing за $92 млн

Правительство Таджикистана приобрело у властей Мексики президентский самолет Boeing 787-8 Dreamliner. Стоимость воздушного судна составила 1,66 млрд песо ($92 млн), сообщил в своем Twitter глава мексиканского государства Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

«Я сообщаю народу Мексики, что сегодня был заключен договор купли — продажи президентского самолета», — написал он в соцсети.

По словам политика, таджикское правительство заплатило мексиканской стороне 1 658 684 400 песо «в соответствии с официальной оценкой».

Он также заявил, что эти средства потратят на строительство двух больниц.

Власти Мексики пытались Boeing 787-8 Dreamliner продать с 2019 года. Согласно разным оценкам, за данный самолет было заплачено от $220 млн до $400 млн. Лопес Обрадор, ставший президентом в 2018 году, не использовал это воздушное судно и не раз обещал найти ему нового хозяина.