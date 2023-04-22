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Мексика продала Таджикистану президентский Boeing за $92 млн

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aeromexico.com

Правительство Таджикистана приобрело у властей Мексики президентский самолет Boeing 787-8 Dreamliner. Стоимость воздушного судна составила 1,66 млрд песо ($92 млн), сообщил в своем Twitter глава мексиканского государства Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

«Я сообщаю народу Мексики, что сегодня был заключен договор купли — продажи президентского самолета», — написал он в соцсети.

По словам политика, таджикское правительство заплатило мексиканской стороне 1 658 684 400 песо «в соответствии с официальной оценкой».

Он также заявил, что эти средства потратят на строительство двух больниц.

Власти Мексики пытались Boeing 787-8 Dreamliner продать с 2019 года. Согласно разным оценкам, за данный самолет было заплачено от $220 млн до $400 млн. Лопес Обрадор, ставший президентом в 2018 году, не использовал это воздушное судно и не раз обещал найти ему нового хозяина.

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