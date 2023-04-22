Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Калмыкии построят агропромышленный парк за 500 млн рублей

close
100%
Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Республика Калмыкия получит из федеральной казны 500 млн руб. для создания агропромышленного парка в 2023 году. Об этом заявил заместитель премьер-министра России Дмитрий Чернышенко в ходе рабочей поездки в Калмыкию, сообщила пресс-служба кабмина.

«В 2023 году Калмыкия получит субсидию в размере 500 млн руб. на создание агропромышленного парка, что значительно скажется на экономическом росте региона», — сказал Чернышенко.

Также вице-премьер во время визита в Калмыкию осмотрел канализационные сооружения в Элисте, которое ремонтируют с 2022 года. Чернышенко предложили доложить премьер-министру Михаилу Мишустину о необходимости дополнительного финансирования для продолжения строительства этого объекта.

Ранее 22 апреля Чернышенко заявил о решении российского правительства в этом и следующем году направить регионам страны до 8 млрд руб. на создание модульных отелей.

До этого в тот же день пресс-служка правительства сообщила, что кабмин дополнительно направит более 60,5 млрд руб. на строительство и капитальный ремонт медицинских, образовательных и культурных учреждений, а также объектов транспортной инфраструктуры.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях