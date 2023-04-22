В Калмыкии построят агропромышленный парк за 500 млн рублей

Республика Калмыкия получит из федеральной казны 500 млн руб. для создания агропромышленного парка в 2023 году. Об этом заявил заместитель премьер-министра России Дмитрий Чернышенко в ходе рабочей поездки в Калмыкию, сообщила пресс-служба кабмина.

«В 2023 году Калмыкия получит субсидию в размере 500 млн руб. на создание агропромышленного парка, что значительно скажется на экономическом росте региона», — сказал Чернышенко.

Также вице-премьер во время визита в Калмыкию осмотрел канализационные сооружения в Элисте, которое ремонтируют с 2022 года. Чернышенко предложили доложить премьер-министру Михаилу Мишустину о необходимости дополнительного финансирования для продолжения строительства этого объекта.

Ранее 22 апреля Чернышенко заявил о решении российского правительства в этом и следующем году направить регионам страны до 8 млрд руб. на создание модульных отелей.

До этого в тот же день пресс-служка правительства сообщила, что кабмин дополнительно направит более 60,5 млрд руб. на строительство и капитальный ремонт медицинских, образовательных и культурных учреждений, а также объектов транспортной инфраструктуры.