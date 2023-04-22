Рейтинг французского ресторана упал после посещения Макроном

Рейтинг ресторана Peña Pil Pil в провинции Пероль на юге Франции резко упал с 5,5 до 1,6 после посещения президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом сообщает France Bleu.

Страницу ресторана в Google наводнили комментарии в духе «Здесь очень плохая посещаемость, были замечены тираны Франции», «Слишком много шума от кастрюль», «Еда хорошая, но все испортил этот одержимый».

«Мы не знали, что к нам придет президент... Однако мы не можем позволить себе не принимать президента республики или министра», — прокомментировали происходящее в ресторане.

Ранее сообщалось, что рейтинг Макрона снизился до рекордных 26% на фоне протестов против пенсионной реформы.

17 апреля Макрон заявил, что пенсионная реформа, повышающая пенсионный возраст на два года (с 62 до 64 лет), вступит в силу осенью.