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МИД Латвии: первая партия российских удобрений вывезена из Риги в Кению

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В Министерстве иностранных дел Латвии заявили, что всемирная продовольственная программа вывезла из Риги в Кению первую партию из 200 тыс. тонн российских минеральных удобрений, принадлежащих предприятиям, находящимся под санкциями Евросоюза. Сообщение об этом появилось на сайте латвийского МИД, передает РИА Новости.

Согласно сообщению внешнеполитического ведомства Латвии, в ближайшее время из страны будут вывезены еще несколько партий минеральных удобрений, находящихся под санкциями.

6 апреля замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявлял, что две новые партии российских удобрений, заблокированные в европейских портах, сейчас готовятся и вскоре будут отправлены нуждающимся странам. Планировалось отправить 262 тыс. тонн российских удобрений, которые были арестованы в портах Эстонии, Латвии, Бельгии и Нидерландов.

До этого премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявляла, что санкции Евросоюза не препятствуют экспорту зерна и удобрений из России.

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