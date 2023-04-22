Помощник президента Орешкин заявил о крайне высоких долгосрочных процентных ставках

Долгосрочные процентные ставки находятся на крайне высоком уровне, в настоящее время правительство и Банк России занимаются поиском решения для их снижения. Об этом заявил помощник президента России Максим Орешкин в эфире радиостанции «Коммерсантъ FM».

«Мы понимаем, что процентные ставки, особенно долгосрочные, находятся на крайне высоком уровне, и это на самом деле очень большая проблема. И правительство, и Центральный банк думают, что необходимо сделать, чтобы их снизить», — сказал Орешкин.

По словам помощника главы государства, при долгосрочной инфляции в 4 — 7% доходность по долгосрочным облигациям федерального займа (ОФЗ) находится на «экстремально высоком уровне» и составляет около 11%. Орешкин отметил, что такая ситуация оказывает влияние на ипотеку, на корпоративные кредиты и в целом на кредитование.

Он также обратил внимание на важность достижения инфляции до значения от 5% до 7% с учетом цели российского Центробанка по этому показателю на 2024 год на уровне 4%.

Во второй половине марта председатель правительства Михаил Мишустин заявил, что власти прорабатывает вопрос о выпуске ОФЗ в валютах дружественных для России стран.