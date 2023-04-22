В Киеве предупредили о возможном росте цен на электроэнергию в два раза

Глава Национальной комиссии по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины Константин Ущаповский заявил, что электроэнергия в стране может подорожать в два раза. Его слова приводит издание Klymenko time.

«Рассматривается несколько вариантов установления новых тарифов на электроэнергию. Среди вариантов есть: 2,40 гривны и 2,80 гривны за 1 кВт-ч», — заявил он.

По его словам, возможное повышение тарифов связано с большой стоимостью восстановления энергетической инфраструктуры.

До конца апреля этого года на Украине действует энерготариф, согласно которому кВт-ч стоит 1,44 гривны, если потребляется менее 250 кВт-ч в месяц и 1,68 гривны за кВт-ч, если потребляется более 250 кВт-ч в месяц.

Ранее стало известно, что украинская национальная компания «Укрэнерго» с 17 апреля возобновила экспорт электроэнергии в Словакию. По данным компании, сейчас в энергосистеме сохраняется достаточный резерв мощности.

12 апреля Украина начала экспортировать электроэнергию в Польшу.