Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Киеве предупредили о возможном росте цен на электроэнергию в два раза

close
100%
Depositphotos

Глава Национальной комиссии по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины Константин Ущаповский заявил, что электроэнергия в стране может подорожать в два раза. Его слова приводит издание Klymenko time.

«Рассматривается несколько вариантов установления новых тарифов на электроэнергию. Среди вариантов есть: 2,40 гривны и 2,80 гривны за 1 кВт-ч», — заявил он.

По его словам, возможное повышение тарифов связано с большой стоимостью восстановления энергетической инфраструктуры.

До конца апреля этого года на Украине действует энерготариф, согласно которому кВт-ч стоит 1,44 гривны, если потребляется менее 250 кВт-ч в месяц и 1,68 гривны за кВт-ч, если потребляется более 250 кВт-ч в месяц.

Ранее стало известно, что украинская национальная компания «Укрэнерго» с 17 апреля возобновила экспорт электроэнергии в Словакию. По данным компании, сейчас в энергосистеме сохраняется достаточный резерв мощности.

12 апреля Украина начала экспортировать электроэнергию в Польшу.

Все новости на тему:
Новости Украины
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях