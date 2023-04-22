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Новак: Россия продолжит переход на национальные валюты при расчетах за энергоресурсы

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Shutterstock

Вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия сейчас переходит на национальные валюты в расчетах за энергоресурсы и продолжит реализовать эту тенденцию. Об этом он рассказал в программе «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которой опубликовал в Telegram журналист Павел Зарубин.

Он обратил внимание на изменившуюся тенденцию в использовании долларов и евро и растущую востребованность юаня и рубля в расчетах.

«Учитывая текущие проблемы по расчетам с этими валютами [долларами и евро], в своих расчетах переходим только фактически на национальные валюты», — сказал он.

Новак указал, что Китай уже начал рассчитываться за российский газ в юанях, идут расчеты и в рублях.

Ранее в МИД РФ заявили, что страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) запланировали уйти от доллара во взаиморасчетах.

В конце марта президент РФ Владимир Путин подписал указ о торговле газом с недружественными странами, в том числе со странами Евросоюза, обязывающий эти страны платить за энергоресурсы в рублях.

Страны «большой семерки» (G7) призвали местные компании не принимать счета в рублях за поставки российского газа, решение поддержал и Евросоюз.

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