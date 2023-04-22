Bloomberg: рост рынка микросхем в Китае под угрозой из-за обострения отношений с США

Рост рынка акций китайских компаний по производству микросхем находится под угрозой из-за обострившихся отношений с США, которые могут задушить рост сектора. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

В публикации отметили, что индикатор FactSet, отслеживающий национальные компании, связанные с микросхемами, в пятницу упал более чем на 5%, сократив годовой рост до 15%. При этом данный сектор оказался под угрозой из-за того, что отношения между Китаем и США осложнились. Учитывая, что американский президент Джо Байден собирается подписать указ об ограничении инвестиций в ключевые высокотехнологичные сектора КНР, инвесторы хотят понять, сможет ли Пекин изменить ситуация в свою пользу.

Эксперты рынка посчитали, что китайским производителям микросхем придется создавать собственную экосистему, вкладываясь в развитие сектора. Кроме того, китайские власти начали поощрять местных производителей, которые вкладываются в увеличение своих мощностей по производству микросхем.

Аналитики посчитали, что, несмотря на резкий рост акций китайских компаний, новых мер поддержки больше не было. Кроме того, инвесторы понимают, что большинство местных фирм не могут создавать передовые чипы, поэтому вложения в подобные производства могут стать убыточными. Поэтому Китаю предстоит совершить огромную работу для ликвидации технологического разрыва, особенно в условиях ограниченного доступа к мировым поставщикам оборудования для полупроводников.

В конце января Bloomberg сообщал, что производители микрочипов столкнулись с переизбытком запасов продукции, который произошел из-за снижения спроса после скачка продаж во время пандемии коронавирусной инфекции. Отмечается, что ситуация также дестабилизирует положение поставщиков и наносит ущерб экономикам азиатских стран, которые зависят от экспорта технологий.