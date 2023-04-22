Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Bloomberg: рост рынка микросхем в Китае под угрозой из-за обострения отношений с США

close
100%
bosch-presse.de

Рост рынка акций китайских компаний по производству микросхем находится под угрозой из-за обострившихся отношений с США, которые могут задушить рост сектора. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

В публикации отметили, что индикатор FactSet, отслеживающий национальные компании, связанные с микросхемами, в пятницу упал более чем на 5%, сократив годовой рост до 15%. При этом данный сектор оказался под угрозой из-за того, что отношения между Китаем и США осложнились. Учитывая, что американский президент Джо Байден собирается подписать указ об ограничении инвестиций в ключевые высокотехнологичные сектора КНР, инвесторы хотят понять, сможет ли Пекин изменить ситуация в свою пользу.

Эксперты рынка посчитали, что китайским производителям микросхем придется создавать собственную экосистему, вкладываясь в развитие сектора. Кроме того, китайские власти начали поощрять местных производителей, которые вкладываются в увеличение своих мощностей по производству микросхем.

Аналитики посчитали, что, несмотря на резкий рост акций китайских компаний, новых мер поддержки больше не было. Кроме того, инвесторы понимают, что большинство местных фирм не могут создавать передовые чипы, поэтому вложения в подобные производства могут стать убыточными. Поэтому Китаю предстоит совершить огромную работу для ликвидации технологического разрыва, особенно в условиях ограниченного доступа к мировым поставщикам оборудования для полупроводников.

В конце января Bloomberg сообщал, что производители микрочипов столкнулись с переизбытком запасов продукции, который произошел из-за снижения спроса после скачка продаж во время пандемии коронавирусной инфекции. Отмечается, что ситуация также дестабилизирует положение поставщиков и наносит ущерб экономикам азиатских стран, которые зависят от экспорта технологий.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях