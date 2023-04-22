Премьер Польши Моравецкий назвал атом основой будущей энергетики страны

Польская энергетика будет развиваться в таком направлении, что атом станет ее основой. Об этом во время выступления на международном экологическом форуме заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, передает «Прайм».

«Варшава реализует план, согласно которому польская энергетика будет опираться на зеленую энергетику и прежде всего основываться на атомной энергетике», — отметил Моравецкий.

По его словам, за последние несколько лет в стране серьезно развилась энергетика, которая основывается на возобновляемых источниках. Однако до ввода в эксплуатацию необходимых мощностей АЭА, страна будет активно пользоваться углем и газом.

Он добавил, что сейчас происходят революционные изменения в энергетике. Речь идет о том, что в 2015 году мощность установленных солнечных источников энергии была на уровне 100 мегаватт. Сейчас этот показатель достиг 11 гигаватт, то есть более чем стократный прирост всего за семь лет.

18 апреля портал Spiked сообщал, что жители Германии могут дорого заплатить за решение властей по закрытию последних АЭС в стране, так как стоимость энергии постоянно растет.