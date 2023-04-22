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Правительство РФ направит более 60,5 млрд рублей на строительство дорог и соцобъектов

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Правительство РФ дополнительно направит более 60,5 млрд рублей на строительство и капитальный ремонт медицинских, образовательных и культурных учреждений, а также объектов транспортной инфраструктуры, сообщается на сайте кабмина.

Средства, в частности, будут выделены для реставрации и перестройки одного из зданий ГМИИ имени Пушкина под научно-информационный центр, реконструкцию аэропорта Усть-Камчатск, строительство общежитий для студентов Сибирского федерального университета в Красноярске и на модернизацию учреждений первичного звена здравоохранения.

Кроме того, федеральные деньги направят на строительство и реконструкцию участков автодорог «Байкал», «Лена», «Колыма» и «Кавказ», информирует пресс-служба правительства.

Федеральное финансирование позволит завершить работы на федеральных и региональных объектах в рамках поручений президента РФ Владимира Путина, озвученных им в 2022 году на совещаниях по социально-экономическому развитию регионов и реализации нацпроектов.

Ранее Экспертный институт социальных исследований подвел итоги работы губернаторов по ремонту и строительству дорог.

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