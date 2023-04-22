Эксперт Сергиенко: Россия сейчас дает лучшие возможности для инвестиций с 1990-х

Руководитель консалтинговой компании «Яков и Партнеры» Яков Сергиенко высказал мнение, что сложившихся сейчас на рынке инвестиционных возможностей не было в России последние 30 лет. Об этом он сказал в интервью РИА Новости.

По словам эксперта, то, каким образом Россия воспользуется окном своих возможностей, во многом определит технологичность и конкурентоспособность продукции предприятий РФ, а также темпы роста экономики на горизонте 5-10 лет.

Сергиенко подчеркнул, что необходимо сохранять контроль государства в стратегических отраслях, но при этом снизить долю инвестиций госкорпораций и госбанков в других секторах.

В разговоре с РИА Новости эксперт также отметил, что в настоящее время компании из Китая, Ирана и Турции рассматривают потенциальную возможность по приобретению бизнеса в России.

Ранее газета «Коммерсант» писала, что обновленный на середину апреля конъюнктурный опрос промышленных компаний Института Гайдара (ИЭП) зафиксировал рост спроса на продукцию промышленных предприятий при отсутствии свободной рабочей силы и производственных мощностей.