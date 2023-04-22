Аналитик Сергиенко: компании из Китая, Ирана и Турции заинтересовались покупкой бизнеса в РФ

Компании из Китая, Ирана и Турции рассматривают потенциальную возможность по приобретению бизнеса в России. Об этом РИА Новости заявил руководитель консалтинговой компании «Яков и Партнеры» — партнер бывшего российского подразделения McKinsey Яков Сергиенко.

«В целом компании из Китая, Ирана, Турции и других стран хотят работать в России и рассматривают возможности по покупке бизнесов», — отметил Сергиенко.

По его словам, компании из Китая заинтересованы в российской добывающей отрасли и возможностям по увеличению взаимодействия в плане замещения машин и элементов производства.

Он добавил, что определенный потенциал двусторонних инвестиций есть в Саудовской Аравии и ОАЭ. Кроме того, подобные изменения происходят и с Индией. Речь идет о том, что индийская и российская сторона смогут выиграть от развития торговли и усиления экономических связей.

20 апреля агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что российские власти намерены заставить уходящие из РФ зарубежные компании платить разовый сбор со сверхприбыли. Соответствующие поступления хотят направить в федеральный бюджет по аналогии с windfall tax для представителей крупного российского бизнеса.