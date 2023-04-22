Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Аналитик Сергиенко: компании из Китая, Ирана и Турции заинтересовались покупкой бизнеса в РФ

close
100%
Unsplash

Компании из Китая, Ирана и Турции рассматривают потенциальную возможность по приобретению бизнеса в России. Об этом РИА Новости заявил руководитель консалтинговой компании «Яков и Партнеры» — партнер бывшего российского подразделения McKinsey Яков Сергиенко.

«В целом компании из Китая, Ирана, Турции и других стран хотят работать в России и рассматривают возможности по покупке бизнесов», — отметил Сергиенко.

По его словам, компании из Китая заинтересованы в российской добывающей отрасли и возможностям по увеличению взаимодействия в плане замещения машин и элементов производства.

Он добавил, что определенный потенциал двусторонних инвестиций есть в Саудовской Аравии и ОАЭ. Кроме того, подобные изменения происходят и с Индией. Речь идет о том, что индийская и российская сторона смогут выиграть от развития торговли и усиления экономических связей.

20 апреля агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что российские власти намерены заставить уходящие из РФ зарубежные компании платить разовый сбор со сверхприбыли. Соответствующие поступления хотят направить в федеральный бюджет по аналогии с windfall tax для представителей крупного российского бизнеса.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях