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Вице-президент Венесуэлы Родригес: страна за восемь лет санкций потеряла $232 млрд

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Ivan Alvarado/Reuters

Вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес заявила, что страна потеряла $232 млрд из-за западных санкций. Ее слова приводит ТАСС.

Родригес отметила, что, начиная с 2015 года, Венесуэла ежегодно теряет около $29 млрд. Наиболее чувствительными являются запрет на экспорт нефти и жесткие рестрикции со стороны США против государственной нефтегазовой компании PDVSA.

«Венесуэла потеряла 232 млрд долларов <…>, что в отдельные годы означало утрату 99% валютных поступлений», — пояснила вице-президент.

Ранее в Минюсте США заявили, что сосредоточатся на посредниках в обходе санкций против России.

Об этом рассказал глава рабочей группы Минюста США по исполнению санкций против России Эндрю Адамс. По его словам, оперативная группа выявляет частных лиц и компании, которые скрывают активы богатых граждан РФ.

Следователи также внимательно изучат способы использования криптовалюты в целях маскировки транзакций,

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