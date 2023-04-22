Эксперт рассказал, у кого будет самая большая пенсия в России

Член Общественной палаты (ОП), декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов заявил в разговоре с агентством «Прайм», что наибольшие выплаты будут у представителей тяжелых профессий и жителей Крайнего Севера с соответствующим трудовым стажем.

Кроме того, по его словам, существует пенсия за выслугу лет, которая начисляется федеральным госслужащим при условии стажа не менее 18,5 лет.

Также такая пенсия за выслугу лет положена военным, космонавтам, работникам летно-испытательного состава, отметил Виноградов.

Он также упомянул о том, что жители Крайнего Севера получают надбавку за тяжелые условия труда, вне зависимости от квалификации и типа работы.

Ранее доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты России «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец рассказала, кому положена 25-процентная надбавка к пенсии.