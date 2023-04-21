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Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность ситуацией на Запорожской АЭС

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Alexander Ermochenko/Reuters

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность ситуацией на Запорожской АЭС в связи с тем, что эксперты МАГАТЭ почти ежедневно в течение последней недели слышали обстрелы. Об этом сообщается на сайте агентства.

По информации МАГАТЭ, «в какой-то момент» специалистам сказали укрыться из-за потенциальной опасности, которая вызвана военной активностью в регионе.

Отмечается, что последние доклады группы МАГАТЭ подчеркивают серьезные риски для ядерной безопасности, с которыми сталкивается ЗАЭС.

«Я глубоко обеспокоен ситуацией на станции», — сказал Гросси.

Также сообщается, что эксперты агентства зафиксировали обширные повреждения окон в турбинном зале четвертого энергоблока. По мнению МАГАТЭ, это не может быть вызвано взрывами наземных мин.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявлял, что российские силы сбили около Запорожской АЭС ударный украинский беспилотник.

Позже представитель силового ведомства России сообщал, что удар украинского беспилотного летательного аппарата, который упал в непосредственной близости к ЗАЭС, мог привести к техногенной катастрофе.

До этого Гросси говорил, что Запорожская АЭС не должна подвергаться нападению и использоваться для нападения.

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