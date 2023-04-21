Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность ситуацией на Запорожской АЭС

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность ситуацией на Запорожской АЭС в связи с тем, что эксперты МАГАТЭ почти ежедневно в течение последней недели слышали обстрелы. Об этом сообщается на сайте агентства.
По информации МАГАТЭ, «в какой-то момент» специалистам сказали укрыться из-за потенциальной опасности, которая вызвана военной активностью в регионе.
Отмечается, что последние доклады группы МАГАТЭ подчеркивают серьезные риски для ядерной безопасности, с которыми сталкивается ЗАЭС.
«Я глубоко обеспокоен ситуацией на станции», — сказал Гросси.
Также сообщается, что эксперты агентства зафиксировали обширные повреждения окон в турбинном зале четвертого энергоблока. По мнению МАГАТЭ, это не может быть вызвано взрывами наземных мин.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявлял, что российские силы сбили около Запорожской АЭС ударный украинский беспилотник.
Позже представитель силового ведомства России сообщал, что удар украинского беспилотного летательного аппарата, который упал в непосредственной близости к ЗАЭС, мог привести к техногенной катастрофе.
До этого Гросси говорил, что Запорожская АЭС не должна подвергаться нападению и использоваться для нападения.