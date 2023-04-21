Государственная молдавская авиакомпания Air Moldova отменила все рейсы с 21 по 25 апреля из-за финансовых проблем. Об этом написало агентство ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы авиаперевозчика.

«Вынуждены прекратить выполнение всех рейсов, запланированных с 21 по 25 апреля 2023 года, в связи с отсутствием финансовых ресурсов, необходимых для деятельности компании», — сказано в сообщении.

В пресс-службе перевозчика отметили, что действия менеджеров компании по выводу Air Moldova из кризиса пока не дали положительных результатов.

Ранее 21 апреля пресс-служба Российской ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) сообщила, что российские авиакомпании понесли убыток от продаж по итогам 2022 года в размере 144 млрд руб.

В первой половине апреля АЭВТ обращалась в министерство транспорта с предложением о трех новых мерах господдержки российской авиаотрасли. В том числе речь шла о распространении субсидий, предусмотренных для пассажирских самолетов SSJ 100, на новые Ту-214.