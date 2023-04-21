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Минфин сообщил, что подготовил законопроект об отмене НДФЛ для старателей

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Мария Девахина/РИА «Новости»

Минфин России подготовил законопроект, который устанавливает особенности налогообложения старателей. Об этом министерство сообщило в своем Telegram-канале.

«Минфин…подготовил законопроект, устанавливающий особенности налогообложения индивидуальных предпринимателей, занимающихся старательской деятельностью. Так, при приобретении у старателя драгоценных металлов предполагается, что исчислять и уплачивать НДС в бюджет будет покупатель, который в данном случае признается налоговым агентом», — следует из поста.

Минфин пояснил, что доходы, которые получены старателем от продажи золота, будут освобождены от НДФЛ, если объем добытого металла не превышает 1 кг в год. При превышении такого количества, налогообложение будет осуществляется в общеустановленном порядке.

Документ, разработанный в связи с принятием Федерального закона «О старательской деятельности», сегодня был одобрен на заседании российского правительства.

В конце ноября Минфин разработал поправки в налоговое законодательство, чтобы адаптировать вошедшие в состав России ЛНР, ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Согласно законопроекту, местные предприятия начнут платить налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) по деятельности, лицензия на которую могла быть получена еще по украинскому законодательству. Для предпринимателей предусмотрена отсрочка по переходу на контрольно-кассовую технику (онлайн-кассы) и льготные ставки при выборе специальных режимов налогообложения.

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