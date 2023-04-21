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Источник: возврат Duracell в список параллельного импорта рассмотрят в случае ухода компании из РФ

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Shutterstock

Источник в Минпромторге России сообщил ТАСС о возможности возвращения производителя батареек Duracell в перечень продукции для параллельного импорта.

Такая возможность будет рассмотрена в случае подтверждения ухода компании с российского рынка, сказал собеседник агенртства.
В свою очередь, в пресс-службе Минпромторга отметили, что на российском рынке присутствует достаточно аналогов продукции Duracell от других зарубежных брендов.

21 апреля генеральный директор Duracell в России Юрий Коротаев подтвердил подлинность письма, в котором он сообщил об уходе компании из России, передавал Telegram-канал «Подъем». Ранее Mash опубликовал письмо с подписью Коротаева, в котором говорилось об уходе Duracell из России. В заявлении отмечалось, что такое решение приняли акционеры компании.

Duracell призводит батарейки, аккумуляторы и бытовые гальванические элементы с 1930 года. Владелец компании — американский холдинг Berkshire Hathaway.

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