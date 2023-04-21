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Источник: страны G7 пока не обсуждали введение полного запрета на экспорт товаров в Россию

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Kira Hofmann/Global Look Press

Страны «Большой семерки» (G7) пока не обсуждали введение полного запрета на экспорт товаров в Россию на фоне спецоперации на Украине. Оь этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявлегие высокопоставленного представителя ЕС в Брюсселе.

«Я был там, и я могу сказать, что не было дискуссии по полному запрету на экспорт. Это идея, которая гуляет вокруг какое-то время, но не обсуждалась на министерской встрече G7 в Японии», — сказал представитель.

Ранее агентство Kyodo сообщило, что представители G7 обсуждают возможность введения «почти полного» запрета на экспорт товаров в Россию.

Ээкономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода после этого аыразил мнение, что от введения такого запрета пострадают, в первую очередь, те страны, которые его наложат, в том числе государства Евросоюза. Он напомнил, что ЕС уже столкнулся с высокой инфляцией и нарушением логистических цепочек.

Большаая семерка — неформальный международный клуб, объединяющий Великобританию, Германию, Италию, Канаду, Францию, Японию и США.

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