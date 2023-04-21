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«Газпром» опроверг информацию Минэнерго Казахстана о стоимости газа для страны

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Алексей Даничев/РИА «Новости»

В «Газпроме» заявили, что информация в СМИ, которая публиковалась со ссылкой на Минэнерго Казахстана, о цене газа для республики не соответствует действительности. Об этом сообщается в Telegram-канале холдинга.

«Сообщаем, что информация о цене на российский газ для Казахстана, которую приводят СМИ со ссылкой на министра энергетики Казахстана Алмасадама Саткалиева и пресс-службу Министерства энергетики республики, не соответствует действительности», — сказано в сообщении.

Ранее министр энергетики Казахстана Алмасадама Саткалиева заявлял, что Казахстан сообщал о готовности РФ продавать газ Астане дешевле, чем Белоруссии. По его словам, Москва «идет навстречу в части предоставления цены, которая в разы ниже европейских цен и гораздо ниже, чем на границе России и Белоруссии».

До этого Саткалиев говорил, что основная газоэнергетическая компания Казахстана QazaqGaz и российский энергетический холдинг «Газпром» договорились о газификации северных и восточных регионов республики.

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