Песков: санкции против России могут привести к новому кризису мировой экономики

Антироссийские санкции могут стать причиной нового мирового экономического кризиса, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, в Москве исходят из того, что и уже действующие в отношении России рестрикции, и новые дополнительные шаги, о которых могут сейчас думать в Вашингтоне и Брюсселе, конечно же, негативно влияют на систему мировой экономики.

«Поэтому это может лишь привести к нарастанию тенденций к всемирному экономическому кризису», — цитирует Пескова Life.ru.