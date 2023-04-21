Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Герман Греф опроверг переговоры с Райффайзенбанком по обмену активами

close
100%
Depositphotos

Глава Сбербанка Герман Греф опроверг переговоры с австрийским Райффайзенбанком по обмену активами. Об этом сообщил ТАСС.

«Райффайзен. Я ничего об этом не знаю. Как всегда, какие-то придумки, много запущено сплетен и слухов. Но никакие подобного рода [переговоры] не ведутся и не велись», — отметил Греф.

Издание Der Standard, ссылаясь на материал еженедельника Falter, ранее написало о таких переговорах. Как говорилось в публикации, по результатам сделки Сбер может получить активы Raiffeisen в России, а австрийская группа взамен — российского банка в Австрии. В Raiffeisen назвали вероятность проведения сделки по обмену активами со Сбербанком «теоретическим соображением».

По итогам текущего года с российского финансового рынка могут уйти еще 25-30 банков в связи с международными санкциями, сообщала газета «Известия» со ссылкой на данные аналитиков рейтингового агентства АКРА. Как отмечали в агентстве, главной причиной сокращения числа кредитных организаций в 2023 году станет добровольный уход иностранных игроков.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях