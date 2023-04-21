В аппарате Чернышенко сообщили о росте спроса на IT-кадры в России на 63% за год

Спрос на IT-кадры у российских компаний в начале 2023 года вырос на 63% относительно показателя 2022 года. Об этом написало агентство РИА Новости со ссылкой на сообщение пресс-службы аппарата заместителя председателя правительства России Дмитрия Чернышенко.

«Спрос на IТ-кадры у компаний вырос на 63% по сравнению с прошедшим годом. На начало 2023 года на отечественном рынке насчитывается около 59 тыс. открытых IT-вакансий», — сообщили в аппарате вице-премьера.

Генеральный директор аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков связал рост спроса на IT-кадры с необходимостью разработки отечественного программного обеспечения (ПО) в связи с уходом иностранных компаний из России.

Как отметили в аппарате Чернышенко, в стране работает федеральный проект «Кадры для цифровой экономики», в рамках которого обучают IT-специальностям. С 2019 года за счет средств федерального бюджета подготовили более 343 тыс. человек.

На этой неделе пресс-служба Минцифры сообщила, что крупные российские IT-игроки договорились не повышать цены на свое ПО «выше разумного уровня».