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Опрос: 15% россиян на майские праздники планируют подработать

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Пресс-служба Яндекс.Еда

15% россиян планируют взять подработку на майские праздники, передает RT со ссылкой на результаты исследования, проведенного сервисом «Зарплата.ру». Выяснилось, что чаще всего для дополнительного заработка граждане выбирают такси (17%) и работу курьером (12%). Также в пятерке комплектовщики товаров — 9%, продавцы — 9% и няни — 8%. Еще 10% респондентов собираются взять сверхурочные на постоянной работе.

Отмечается, что около трети россиян будут работать в праздничные дни, чтобы подкопить денег (27%), 29% опрошенных хотят побыстрее закрыть кредиты, 20% нужен дополнительный доход к зарплате. 6% просто не желают сидеть дома, а для 4% подработка — это хобби.

Всего в опросе приняли участие 2,1 тыс. россиян со всех регионов страны.

Ранее сервис для поиска работы и сотрудников Работа.ру и сервис по работе с самозанятыми «Подработка» провели исследование и выяснили, сколько россиян хотели бы перейти на фриланс, и что их останавливает. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами опроса.

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