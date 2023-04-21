Чехия впервые в первом годовом квартале отказалась от импорта российского газа

Чешская Республика впервые в первом годовом квартале отказалась от закупок природного газа у России. Информацию об этом пресс-служба

Министерства промышленности и торговли страны опубликовала на своем сайте.

«Чехия в первом квартале (январь — март) 2023 года избавилась от зависимости в поставках газа из России. Впервые в новейшей истории республики мы в период первого годового квартала полностью обошлись без поставок газа из России», — сказано в сообщении.

В первые три месяца 2023 года Чехия закупала природный газ у Норвегии, сжиженный природный газ — у Бельгии и Нидерландов. Весь транзит проходил через Германию. Всего Прага купила 1,71 млрд куб. м газа в январе — марте.

Прежде природный газ республика импортировала из России транзитом через Словакию.

Во второй половине апреля 2022 года премьер-министр Чешской Республики Петр Фиала заявил, что власти не станут платить за российский газ в рублях.

В начале апреля крупнейшая немецкая энергетическая компания E.ON., которая является оператором части национальных энергосетей в Чехии, начала снижать тарифы на электричество и газ для потребителей в восточноевропейской республике.