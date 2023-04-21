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Правительство России рассмотрит проект о расширении долга для внесудебного банкротства

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Российское правительство планирует рассмотреть вопрос расширения категорий граждан, которые имеют право обращаться с заявлением о признании себя банкротом во внесудебном порядке. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на сообщение пресс-службы кабмина.

«На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы: О проекте федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» и Федеральный закон «Об исполнительном производстве». Законопроект направлен на расширение категорий граждан, которые вправе подавать заявление о признании гражданина банкротом во внесудебном порядке», — сказано в сообщении.

На прошлой неделе правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу Минэкономразвития по расширению возможностей для внесудебного списания долгов.

Документ в случае принятия увеличит предельную сумму внесудебного списания долгов до 1 млн руб., а также позволит обращаться за списанием пенсионерам и женщинам в декрете.

В первой половине января газета «Коммерсантъ» написала, что, несмотря на серьезный кризис в российской экономике, по итогам 2022 года банкротами в стране признали на 12,2% меньше юридических лиц относительно показателя 2021 года — только 9 тыс. компаний.

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