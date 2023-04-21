В МИД РФ анонсировали две партии удобрений для отправки в Кению и Нигерию

Замглавы Министерства иностранных дел РФ Сергей Вершинин в эфире телеканала «Россия-24» заявил, что Москва подготавливает две партии удобрений для отправки на безвозмездной основе в Кению и Нигерию.

«Готовятся еще [поставки удобрений] в Кению и Нигерию», — указал замминистра российского внешнеполитического ведомства.

Он также добавил, что на данный момент удалось отгрузить только одну поставку российских удобрений в Малави. Ее масса составила 20 тысяч тонн, а сам процесс отгрузки занял шесть месяцев.

В марте президент России Владимир Путин заявил, что, если зерновая сделка в мае не будет продлена, то РФ готова поставить зерно в страны Африки бесплатно.

Позднее глава государства сообщил, что в Африку из РФ было направлено почти 12 млн тонн зерна, несмотря на все рестрикции и ограничения.