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В МИД РФ анонсировали две партии удобрений для отправки в Кению и Нигерию

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Замглавы Министерства иностранных дел РФ Сергей Вершинин в эфире телеканала «Россия-24» заявил, что Москва подготавливает две партии удобрений для отправки на безвозмездной основе в Кению и Нигерию.

«Готовятся еще [поставки удобрений] в Кению и Нигерию», — указал замминистра российского внешнеполитического ведомства.

Он также добавил, что на данный момент удалось отгрузить только одну поставку российских удобрений в Малави. Ее масса составила 20 тысяч тонн, а сам процесс отгрузки занял шесть месяцев.

В марте президент России Владимир Путин заявил, что, если зерновая сделка в мае не будет продлена, то РФ готова поставить зерно в страны Африки бесплатно.

Позднее глава государства сообщил, что в Африку из РФ было направлено почти 12 млн тонн зерна, несмотря на все рестрикции и ограничения.

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