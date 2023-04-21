Курс доллара на Мосбирже повысился до 81,67 рубля, юаня — до 11,83 рубля

Курс рубля в начале торгов 21 апреля снижается против американской и китайской валют. Курс доллара к текущему моменту повысился до 81,67 руб., юаня — до 11,83 руб. Курс евро стабилизируется на отметке 89,54 руб. Это следует из данных Мосбиржи.

Курс американской валюты расчетами «завтра» на 7:08 (мск) повышается на 11 копеек, до 81,67 руб., европейской валюты — стабилизировался около 89,54 руб., юаня – повышается на 1 копейку, до 11,83 руб.

Ранее экономист Фаттах Мустафа заявил, что в настоящее время российский рубль является одной из самых недооцененных в мире валют. Он отметил, что нынешний курс российской валюты к американскому доллару во многом спекулятивен, реальная стоимость доллара на сегодняшний день находится в коридоре 25-35 руб.

До этого экономист, финансовый аналитик Михаил Беляев заявлял, что резкое ослабление курса рубля к американскому доллару несет негативные последствия для российской экономики.