Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Курс доллара на Мосбирже повысился до 81,67 рубля, юаня — до 11,83 рубля

close
100%
Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Курс рубля в начале торгов 21 апреля снижается против американской и китайской валют. Курс доллара к текущему моменту повысился до 81,67 руб., юаня — до 11,83 руб. Курс евро стабилизируется на отметке 89,54 руб. Это следует из данных Мосбиржи.

Курс американской валюты расчетами «завтра» на 7:08 (мск) повышается на 11 копеек, до 81,67 руб., европейской валюты — стабилизировался около 89,54 руб., юаня – повышается на 1 копейку, до 11,83 руб.

Ранее экономист Фаттах Мустафа заявил, что в настоящее время российский рубль является одной из самых недооцененных в мире валют. Он отметил, что нынешний курс российской валюты к американскому доллару во многом спекулятивен, реальная стоимость доллара на сегодняшний день находится в коридоре 25-35 руб.

До этого экономист, финансовый аналитик Михаил Беляев заявлял, что резкое ослабление курса рубля к американскому доллару несет негативные последствия для российской экономики.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях