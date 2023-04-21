Ожидания по росту инфляции в России подтвердились за счет потребительского настроения

Рост инфляционных настроений в России подтвердился за счет потребительских настроений. На фоне самой низкой инфляции потребительские настроения оказались максимальными за последние пять лет. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на данные опроса инФОМ, подготовленные по заказу Банка России.

Вопрос о том, что именно отражают опросы инфляционных ожиданий населения, в апреле 2023 года дает самые противоречивые ответы. По данным опроса, в момент, когда потребительская инфляция в России на сверхвысокой базе упала в измерении «год к году» ниже показателя в 3% годовых, оценки текущей инфляции начали расти. В апреле 2023 года прирост цен за прошедший год оценивался всеми опрошенными (медианная оценка) в 14,9% годовых против 14,3% в марте.

В публикации указали, что опрос об инфляционных ожиданиях, где нет конкретных указаний по их снижению в краткосрочном или среднесрочном периоде, является достаточным поводом, чтобы Центробанк не снижал ключевую ставку на следующем заседании.

По мнению авторов статьи, из полученных данных напрямую не следует, что может случиться резкий рост инфляции. Речь идет о заметном оживлении потребительских настроений в апреле 2023 года. Из-за этого может произойти определенное инфляционное давление.

20 апреля глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила в Госдуме, что пропущенный момент в борьбе с инфляцией потом обойдется дорого. По ее словам, денежно-кредитная политика должна быть направлена на будущее, в полном объеме учитывать баланс будущих рисков для ценовой стабильности.