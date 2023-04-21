В Японии отказались комментировать идею полного прекращения экспорта в Россию в рамках G7

Министр экономики, торговли и промышленности Японии Ясутоси Нисимура отказались комментировать идею полного прекращения экспорта в Россию в рамках G7, сообщает ТАСС.

«Я хотел бы воздержаться от комментариев на эту тему, поскольку она касается дипломатических переговоров», — заявил Нисимура.

Отмечается, что речь идет о смене подхода к санкционному режиму — ограничения, скорее всего, затронут лекарства, продукты питания, сельхозпродукцию, которая сейчас все еще поставляется на российский рынок.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что страны «Большой семерки» (G7) обсуждают практически полный запрет экспорта в Россию.

Западные политики опасаются, что подобная жесткая мера вызовет острое неприятие среди продолжающих торговлю с Россией компаний, приведет к ответным санкциям Москвы и еще сильнее сблизит ее с Пекином.