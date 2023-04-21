Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Японии отказались комментировать идею полного прекращения экспорта в Россию в рамках G7

close
100%
Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Министр экономики, торговли и промышленности Японии Ясутоси Нисимура отказались комментировать идею полного прекращения экспорта в Россию в рамках G7, сообщает ТАСС.

«Я хотел бы воздержаться от комментариев на эту тему, поскольку она касается дипломатических переговоров», — заявил Нисимура.

Отмечается, что речь идет о смене подхода к санкционному режиму — ограничения, скорее всего, затронут лекарства, продукты питания, сельхозпродукцию, которая сейчас все еще поставляется на российский рынок.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что страны «Большой семерки» (G7) обсуждают практически полный запрет экспорта в Россию.

Западные политики опасаются, что подобная жесткая мера вызовет острое неприятие среди продолжающих торговлю с Россией компаний, приведет к ответным санкциям Москвы и еще сильнее сблизит ее с Пекином.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях