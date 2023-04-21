«Известия»: в России возобновлены комплексные проверки бизнеса из-за вспышки АЧС

В России возобновлены комплексные проверки бизнеса из-за вспышки африканской чумы свиней, сообщает газета »Известия».

«Ситуация с АЧС в стране остается стабильно напряженной. Широкое распространение АЧС в Европе, циркуляция возбудителя среди диких животных и значительное число хозяйств с низким уровнем биологической защиты требует постоянного мониторинга обстановки», — указано в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства.

Отмечается, что правительство России разработало план мероприятий по совершенствованию системы ветеринарной безопасности — при том, что за работу по биологической защите также отвечает государственная ветеринарная служба.

Ранее глава ветучастка в Красноярском крае покончил с собой, когда в его селе нашли очаг свиной чумы.