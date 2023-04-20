Банк Грузии TBC предупредил клиентов о возможности закрытия их счетов из-за нарушения санкций

Грузинский банк TBC — крупнейший в стране — разослал клиентам предупреждения о том, что закрывает счета в случае нарушения санкций против России, говорится в сообщении на сайте финансового учреждения.

«Обратите внимание, что если Банк выявит транзакцию с нарушением санкций, он оставляет за собой право закрыть счета клиента без предварительного уведомления», — говорится в сообщении.

В кредитной организации напомнили, что в феврале прошлого года США, Евросоюз и Великобритания ввели против России санкции, предусматривающие ограничения на операции и сделки физических и юридических лиц, блокировку активов и экспортные ограничения.

Ранее в Центральном банке Армении заявили, что банки страны вынуждены ужесточить требования к клиентам из-за санкций против России, в частности отказывать в переводах, если они будут признаны рискованными.