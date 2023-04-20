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Henkel продает бизнес российским инвесторам за 54 миллиарда рублей

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Global Look Press

Немецкий концерн Henkel AG, производитель бытовой и промышленной химии, заключил сделку о продаже бизнеса в России с консорциумом местных инвесторов, говорится в пресс-релизе компании.

В консорциум, который будет владеть российскими активами, вошли Augment Investments, Elbrus Services и Kismet Capital Group.

В релизе подчеркивается, что все необходимые согласования от государственных органов получены, закрытие сделки произойдет в ближайшее время.

Уточняется, что сумма сделки составит 54 млрд рублей.

В апреле 2022 года Henkel приняла решение о продаже своего бизнеса в России.

9 февраля 2023 года гендиректор Henkel Карстен Кнобель заявил, что немецкий концерн собирается полностью прекратить свою деятельность в России в первом квартале 2023 года.

В начале года «Henkel Россия» начала вести деятельность как самостоятельная компания Lab Industries.

В числе брендов компании — «Ласка», Persil, «Пемолюкс», Losk, Vernel, Fa, Taft, Shamtu, Schwarzkopf, Ceresit, Metylan и другие.

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