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Хуснуллин анонсировал возможность продажи жилья в рассрочку

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Дмитрий Астахов/РИА Новости

Вице-премьер России Марат Хуснуллин допустил, что в России может появиться возможность продать жилье в рассрочку. Об этом сообщил ТАСС.

«Мы смотрим возможность создания ссудно-сберегательных касс и ищем, как юридически дать возможность продажи жилья в рассрочку», — рассказал Хуснуллин.

Также вице-премьер назвал перспективными программы сельской и дальневосточной ипотеки. Сейчас власти планируют их дальнейшее развитие.

Ранее зампред правительства заявил, что санкции США в его адрес его не интересуют.

«Про санкции США могу только сказать, что меня это никак не интересует. Я живу, работаю и отдыхаю в России, за границей у меня ничего нет, я туда и не собираюсь», — заявил Хуснуллин.

Ранее Министерство торговли США ввело экспортные ограничения в отношении 28 организаций из России, Армении, Испании, Китая, с Мальты, из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), Сингапура, Сирии, Турции и Узбекистана. В санкционный список вошли 10 структур из России, одна из Армении, одна из Испании, 12 из Китая, одна с Мальты, две из ОАЭ, одна из Сингапура, одна из Сирии, одна из Турции и две из Узбекистана.

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